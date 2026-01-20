Rodado myślał, że to koniec. Wspomina trudny moment w Wiśle

14:33, 20. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków latem po raz kolejny zdołała zatrzymać Angela Rodado. Napastnik sam przyznaje, że w pewnym momencie miał duże wątpliwości. Opowiedział o tym w wywiadzie na kanale "Meczyki".

Angel Rodado
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado miał wielki ból głowy. Ostatecznie postawił na Wisłę

Wisła Kraków wreszcie może wywalczyć awans do Ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek jest liderem pierwszoligowej tabeli i ma sporą przewagę punktową nad resztą stawki. Ekipa Mariusz Jopa pozostaje skupiona i ma świadomość, że do zrealizowania celu jeszcze daleka droga.

Do tej pory próby awansu Białej Gwiazdy kończyły się niepowodzeniem. Zeszłoroczna porażka z Miedzią Legnica w barażach była wielkim ciosem dla kibiców. Stawiała ponadto pod znakiem zapytania przyszłość Angela Rodado, czyli największej gwiazdy zespołu. Zainteresowanie jego transferem było bardzo duże, zarówno w Polsce, jak i zagranicznych ligach.

Finalnie Wisła ponownie zdołała zatrzymać Hiszpana, który podpisał nowy kontrakt, ważny do 2030 roku. Wprost przyznaje jednak, że miał spore wątpliwości, a po porażce z Miedzią myślał, że to być może jego ostatni mecz dla klubu z Krakowa.

– Miałem wielki ból głowy. To nie była łatwa decyzja. Miałem nawet rozmowę z trenerem, który chciał, żebym był bardziej skupiony. Dużo zastanawiałem się nad przyszłością. Finalnie uważam, że podjąłem dobrą decyzję.

– Po przegranych barażach z Miedzą Legnica pomyślałem, że to może być moje ostatnie spotkanie w barwach Wisły Kraków. Kończący się kontrakt, rozmowy – to był trudny moment – wspomina gwiazdor Wisły Kraków w wywiadzie na kanale „Meczyki”.