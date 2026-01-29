Rocha nie dla Zagłębia. Opuści Raków jeszcze tej zimy?

Leonardo Rocha nie został wykupiony przez Zagłębie Lubin. Nie oznacza to jednak, że będzie grał dla Rakowa Częstochowa. Napastnik pragnie być numerem jeden w zespole - przekazał to w wywiadzie dla sport.tvp.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Rocha był dogadany z Zagłębiem. To klub z niego zrezygnował

Niedoszły transfer Leonardo Rochy to jedna z najciekawszych sag tej zimy w Ekstraklasie. Jesienią strzelał w Zagłębiu Lubin jak na zawołanie, więc Raków Częstochowa skrócił jego wypożyczenie. Miedziowi wciąż mieli opcję definitywnego wykupu, z której planowali skorzystać. Na finiszu jednak się wycofali, mimo sporej chęci ze strony samego zawodnika. Po czasie pojawiły się sugestie, że to Rocha stanął na przeszkodzie do finalizacji transakcji, zwiększając oczekiwania finansowe. Piłkarz zdementował tę narrację, potwierdzając, że był już w pełni dogadany.

– Nie podpisałem kontraktu z Zagłębiem Lubin, ponieważ nie zdecydowali się mnie wykupić. To jedyny powód. (…) Wszystko było ustalone z moim agentem. Ludzie, którzy mówią, że to ja robiłem problemy, kłamią. Mieliśmy ustalone warunki, nagle w klubie stwierdzono, że jest to dla nich za drogie.

Rocha liczył, że przeniesie się do Zagłębia na stałe. W Rakowie może mieć problem z regularną grą, bowiem niekwestionowanym numerem jeden w ataku jest Jonatan Brunes. Z tego względu Portugalczyk nie wyklucza zagranicznego transferu jeszcze przed końcem zimowego okienka.

– Tamta historia się już zakończyła. Jestem w Rakowie i teraz tylko to się liczy. Chcę być pierwszym napastnikiem. Nie zamierzam dalej siedzieć na ławce rezerwowych, jak miało to miejsce w poprzednim sezonie. To dla mnie kluczowa i bardzo ważna sprawa. Jeżeli dostanę ofertę z zagranicznego klubu, będę musiał ją poważnie rozważyć, ponieważ najważniejsze jest dla mnie granie. Chcę grać, muszę grać. Wszyscy widzą, co mogę dać drużynie, jeżeli jestem w boiskowym rytmie i regularnie łapię minuty. Teraz normalnie trenuję z zespołem i zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach – wyjaśnił Rocha w wywiadzie dla sport.tvp.pl.