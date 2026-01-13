Gian Piero Gasperini dopnie swego. AS Roma pozyska napastnika

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Robinio Vaz dołączy do Romy

AS Roma zgromadziła dotychczas 39 punktów, co daje jej 5. miejsce w tabeli Serie A. Zespół Giallorossich traci 4 oczka do prowadzącego w stawce Interu Mediolan, dlatego wciąż może realnie myśleć o włączeniu się do walki o mistrzostwo Włoch. Aby utrzymać tempo czołówki, konieczne są jednak wzmocnienia kadry. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania Gian Piero Gasperiniego zostaną spełnione, a klub z Rzymu sięgnie po nowego zawodnika do ofensywy.

Jak poinformował Fabrizio Romano, o krok od przeprowadzki na Stadio Olimpico jest bowiem Robinio Vaz. Szkoleniowiec Romy od dłuższego czasu naciskał na sprowadzenie nowego napastnika i ostatecznie postawi na swoim. Osiemnastoletni Francuz przebywa już w Rzymie, gdzie przechodzi testy medyczne. Finalizacja transakcji jest kwestią czasu, a Olympique Marsylia ma zarobić na sprzedaży swojego piłkarza około 25 milionów euro.

W obecnym sezonie Robinio Vaz rozegrał 19 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Mierzący 185 centymetrów atakujący pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FC Mantois 78, a następnie rozwijał się w akademii FC Sochaux-Montbéliard. W 2024 roku trafił do struktur Olympique’u Marsylia, a wraz z początkiem trwającej kampanii awansował do pierwszego zespołu. Teraz czeka go kolejny ważny etap kariery w barwach Romy.