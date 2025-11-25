Chelsea i Arsenal walczą o gwiazdkę Marsylii. To wielki talent

Chelsea oraz Arsenal walczą o pozyskanie francuskiego napastnika. Londyńskie kluby interesują się Robinio Vazem z Olympique'u Marsylia - podaje serwis CaughtOffside.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robinio Vaz

Robinio Vaz może trafić do Premier League

Robinio Vaz jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu Ligue 1. 18-letni napastnik Olympique’u Marsylia przed rozpoczęciem kampanii awansował z drużyny rezerw do pierwszego zespołu i od razu stał się ważnym ogniwem układanki Roberto De Zerbiego. Doskonała postawa młodego snajpera przyciąga coraz większe zainteresowanie w Europie, a jego rozwój na francuskich boiskach oczywiście nie umknął obserwatorom czołowych lig.

Z najnowszych informacji brytyjskiego portalu „CaughtOffside” wynika bowiem, że na Robinio Vaza zwróciły uwagę dwa kluby Premier League – Chelsea oraz Arsenal. W tym wyścigu Niebiescy wydają się być na prowadzeniu, ponieważ odbyli już wstępne rozmowy zarówno z otoczeniem zawodnika, jak i z władzami Marsylii.

Oba londyńskie zespoły widzą w 18-latku duży potencjał oraz spore wzmocnienie formacji ofensywnej. Zdolny atakujący mógłby w przyszłości przynieść im korzyści w postaci wielu bramek. Młodzieżowy reprezentant Francji jest wyceniany na 20-25 milionów funtów, a wyłożenie na stół takich pieniędzy nie stanowi problemu dla czołowych angielskich klubów.

W aktualnej kampanii Robinio Vaz rozegrał 14 spotkań, strzelił 4 gole i zanotował 2 asysty. Mierzący 185 centymetrów napastnik zaczynał karierę w FC Mantois 78, a następnie szkolił swoje umiejętności w akademii FC Sochaux-Montbeliard, zanim w 2024 roku trafił do młodzieżowej sekcji Olympique’u Marsylia.