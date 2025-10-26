Milan zapytał o transfer polskiej gwiazdy. Nadchodzi hit?

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Robert Lewandowski trafi do Milanu? Włosi złożyli zapytanie

Robert Lewandowski podczas najbliższego letniego okna transferowego najpewniej opuści Barcelonę. Kontrakt łączący polskiego napastnika z hiszpańskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a władze Dumy Katalonii nie zamierzają przedłużać umowy z 37-letnim snajperem. Coraz częściej pojawiają się więc spekulacje na temat jego przyszłości. Według prasy jednym z zespołów poważnie zainteresowanych sprowadzeniem doświadczonego atakującego jest AC Milan, który szuka wzmocnień do ofensywy przed kolejnym sezonem Serie A.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, włoski klub miał już złożyć zapytanie dotyczące sytuacji Roberta Lewandowskiego. Dla Milanu pozyskanie zawodnika tej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego byłoby niezwykle atrakcyjną okazją. Włodarze z San Siro pragną poznać warunki finansowe, jakich oczekiwałby 161-krotny reprezentant Polski. Mówi się, że kluczowe mogą okazać się kwestie wynagrodzenia oraz długości ewentualnego kontraktu, ponieważ AC Milan stara się utrzymać zrównoważony budżet płacowy.

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. Seniorską karierę zaczynał w Zniczu Pruszków, a następnie zdobywał bramki dla Lecha Poznań, Borussii Dortmund oraz Bayernu Monachium, z którym odnosił wielkie sukcesy – wygrał m.in. Ligę Mistrzów. W Barcelonie kontynuuje imponującą passę, regularnie wpisując się na listę strzelców. Jego bilans w drużynie Blaugrany wygląda następująco – 156 meczów, 105 goli i 20 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na 10 milionów euro.