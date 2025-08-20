Bayern chce zawodnika Manchesteru City. Trudna transakcja

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany - trener Bayernu Monachium

Rico Lewis na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium pozostaje niezwykle aktywny na rynku transferowym. Klub z Allianz Areny sprowadził już takich zawodników jak Luis Diaz czy Jonathan Tah, ale na tym nie zamierza poprzestać. Według informacji portalu „TBR Football” Bawarczycy skierowali teraz swoją uwagę na Rico Lewisa, czyli bardzo perspektywicznego defensora, który na co dzień występuje w Manchesterze City. Anglik od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie czołowych klubów. Niemiecki potentat docenia jego wszechstronność – umiejętność gry zarówno na prawej obronie obronie, jak i w środku pola.

Monachijczycy mają jednak sporą konkurencję, bo Rico Lewis jest rozchwytywany na rynku. Brytyjskie media donoszą, że zawodnikiem interesują się również Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Everton, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Atletico Madryt oraz Juventus. Mimo kolejki chętnych na usługi 20-letniej gwiazdki, transfer wydaje się mało prawdopodobny. Piłkarz jest bowiem szczęśliwy w Manchesterze City, a Pep Guardiola nie ma zamiaru pozwolić mu na odejście. Hiszpan uważa, że młodzieniec może stać się jednym z filarów drużyny Obywateli w następnych kampaniach.

Rico Lewis od trzech sezonów jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Manchesteru City i zdążył już zdobyć spore doświadczenie na najwyższym poziomie. Do tej pory rozegrał 95 spotkań w barwach ekipy The Citizens, zdobywając 5 bramek oraz notując 10 asyst. Jego kontrakt z gigantem Premier League obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Bocznemu defensorowi udało się wstawić do gabloty między innymi dwa puchary za mistrzostwo Anglii oraz jedno trofeum za triumf w Lidze Mistrzów. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową prawego obrońcy na około 40 milionów euro.