Richard Rios na celowniku Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon w swojej historii. Przypomnijmy, iż podopieczni Luisa Enrique wygrali potrójną koronę, sięgając po Ligę Mistrzów, mistrzostwo Ligue 1 oraz Puchar Francji. Klub z Parc des Princes liczy, że w kolejnej kampanii ponownie będzie walczył do końca o triumf we wszystkich rozgrywkach, dlatego nie planuje oszczędzać na rynku transferowym. Niewykluczone, iż we francuskiej ekipie zostanie jeszcze bardziej wzmocniona linia środkowa.

Jak poinformowała stacja radiowa „Antena 2”, na celownik Paris Saint-Germain trafił pomocnik Palmeiras – Richard Rios – który robi furorę na Klubowych Mistrzostwach Świata. 25-letni Kolumbijczyk w ostatnich miesiącach poczynił ogromne postępy, co nie umknęło uwadze gigantów ze Starego Kontynentu. PSG musi zmierzyć się z olbrzymią konkurencją w walce o pozyskanie zawodnika, którym interesują się również Atletico Madryt, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United oraz SSC Napoli.

21-krotny reprezentant Kolumbii, którego talentu wielkim fanem jest podobno sam Luis Enrique, w środku pola paryskiej drużyny mógłby stworzyć zbalansowany tercet z Vitinhą oraz Fabianem Ruizem. Richard Rios z powodzeniem występuje w barwach Palmeiras od marca 2023 roku, gdy trafił na Allianz Parque za niespełna 1,5 miliona euro z Guarani FC. W trykocie ekipy Verdao rozegrał łącznie 133 spotkania, zdobył 11 bramek i zaliczył 8 asyst.

Według portalu „Transfermarkt” obecna wartość rynkowa środkowego pomocnika wynosi około 16 milionów euro, choć Palmeiras oczekuje za niego minimum 30 milionów euro.