Al-Nassr pokona Manchester United? Rywalizują o brazylijski diament

Ricardo Mathias rozchwytywany na rynku transferowym

Ricardo Mathias uchodzi obecnie za jedną z największych nadziei brazylijskiej piłki. 19-letni napastnik, występujący w Internacionalu Porto Alegre, błyskawicznie zwrócił na siebie uwagę. Młodzieżowy reprezentant Brazylii imponuje dynamiczną grą oraz skutecznością w ataku. Nic więc dziwnego, że podczas meczów wspomnianego wyżej Internacionalu na trybunach zaczęli pojawiać się skauci europejskich gigantów, w tym Manchesteru United. Mimo to, wiele wskazuje na to, że młody Brazylijczyk ostatecznie nie trafi na Old Trafford.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brazylijski portal „Globo Esporte” największe szanse na sprowadzenie Ricardo Mathiasa ma Al-Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej złożył już pierwszą ofertę za 19-latka, choć jej szczegóły pozostają nieznane. Wiadomo natomiast, że klauzula odstępnego wpisana w kontrakt zawodnika wynosi 65 milionów euro, co daje pracodawcy gwiazdki bardzo mocną pozycję negocjacyjną. Saudyjski gigant dysponuje jednak nieograniczonymi środkami i może wyłożyć na stół nawet taką kwotę.

Jeżeli transfer doszedłby do skutku, Ricardo Mathias dzieliłby szatnię z takimi gwiazdorami jak Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman czy Marcelo Brozović. 19-latek grałby więc u boku swoich idoli z dzieciństwa. Ponadto młodzieniec otrzymałby bajeczne zarobki, co może mieć duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłości. Ricardo Mathias ma już za sobą 22 występy w pierwszym zespole Internacionalu Porto Alegre, dla którego strzelił 5 goli. Wiele wskazuje na to, że wkrótce jego kariera nabierze większego rozpędu.