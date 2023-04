Kim Min-jae to jedno z największych odkryć tego sezonu Serie A. Zawodnik nie tylko błyszczy we Włoszech, ale również w Lidze Mistrzów. "Daily Mail" informuje, że piłkarz może być latem autorem hitowego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Kim Min-jae

Kim Min-jae może po sezonie opuścić Napoli

Koreańczykiem interesują się wielkie kluby

26-latek jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu

Kim Min-jae autorem hitowego transferu?

Kim Min-jae jeszcze dwa lata temu występował w chińskim klubie BJ Guoan. Jego kariera w ostatnim czasie zaczęła się rozwijać w ekspresowym tempie. Dobra dyspozycja w Fenerbahce przykuła uwagę działaczy Napoli, którzy przed sezonem wydali na transfer Koreańczyka 18 milionów euro. Bardzo szybko poradził sobie z presją, która na nim ciążyła – musiał wejść w buty Kalidou Koulibaly’ego. 26-latek szybko sprawił, że pod Wezuwiuszem nie rozpamiętuje się odejścia Senegalczyka.

Według portalu “Transfermarkt” zawodnik obecnie jest warty 50 milionów euro. Kontrakt Kima z Napoli obowiązuje do czerwca 2025 roku. Jednak zapis w umowie informuje, że Koreańczyk ma wpisaną klauzulę odejścia. Wynosi ona 45 milionów, ale obowiązywać będzie tylko do połowy lipca. Ten fakt chcą szybko wykorzystać angielskie kluby – Manchester United, Liverpool oraz Tottenham. Znakomity Koreańczyk może być latem autorem hitowego transferu do Premier League.

Luciano Spalletti, szkoleniowiec Napoli, kilka tygodni temu stwierdził, że Kim Min-jae jest obecnie najlepszym środkowym obrońcą na świecie. Koreańczyk błyszczy w tym sezonie jak cały Neapol. Kibice “Azzurrich” jednak martwią się, że ich ulubieniec z Azji opuści po sezonie Italię.

Sprawdź także: Czołowy niemiecki obrońca na celowniku angielskich klubów