Jakub Kiwior znalazł się na celowniku Fiorentiny, o czym donosi "La Gazzetta dello Sport". To kolejny klub z Serie A, który chce sprowadzić do siebie reprezentanta Polski.

Jakub Kiwior znalazł się na liście życzeń Fiorentiny

To kolejny klub z Serie A, który jest zainteresowany reprezentantem Polski

Wcześniej mówiło się o chęci sprowadzenia obrońcy przez AS Romę

Kierunek Florencja?

W zimie tego roku byliśmy świadkami przenosin Jakuba Kiwiora ze Spezii do Arsenalu. Obrońca reprezentacji Polski za kwotę około 25 milionów euro wzmocnił ekipę “Kanonierów”, ale nie jest on podstawowym elementem układanki Mikela Artety. Dotychczas popularny “Kiwi” rozegrał 16 spotkań w barwach zespołu z Londynu, co m.in. powoduje spekulacje na temat jego możliwego odejścia.

Jakiś czas temu mówiło się o zainteresowaniu ze strony AS Romy – wielkim fanem talentu Polaka ma być Jose Mourinho. Teraz z kolei “La Gazzetta dello Sport” donosi, że Kiwior znalazł się na liście życzeń Fiorentiny. Według dziennikarzy cenionej gazety zespół z Florencji chciałby kupić, a nie wypożyczyć stopera. Włosi szukają zastępstwa za Nikolę Milenkovicia, ale nasz kadrowicz nie jest jedynym kandydatem.

