Reprezentacja Polski nie awansowała bezpośrednio na Euro 2024

Biało-Czerwoni wciąż mają jednak szansę na udział w turnieju poprzez baraże

Kanał “Łączy Nas Piłka” ujawnił kulisy szatni reprezentacji po meczu z Czechami

“Jestem z was dumny”

Reprezentacja Polski w najgorszym od lat stylu zaprezentowała się iście fatalnie w zakończonych już eliminacjach do mistrzostw Europy w Niemczach w 2024 roku. Biało-Czerwoni uzyskali raptem jedenaście punktów w grupie z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Do tego bilans bramkowy 10:10 również pozostawia wiele do życzenia. Piątkowy wynik meczu na PGE Narodowym pozwala liczyć już tylko na awans poprzez baraże. Po zremisowanym spotkaniu z Czechami jednak dumny ze swoich graczy był selekcjoner Michał Probierz.

– Zespół jest dobry, trzeba jeszcze się tylko scalić i jeszcze więcej od siebie dać. Brawo, jestem dumny z tego, co pokazaliście na boisku. Nie ma się co rozczulać, to już jest przeszłość. Jeden za drugiego zapierdziela, bo naprawdę jest na czym budować. Potraficie grać, pokazaliście to na treningach i dzisiaj na meczu – mówił Probierz po meczu w szatni, co widać w kulisach ujawnionych przez “Łączy Nas Piłka”.

– Dalej takie samo granie, nie ma wycofywania się, nie ma czegoś takiego, że my chcemy bronić wynik. Dalej szukać możliwości uderzeń, dalej wyjść do pressingu, stałe fragmenty gry dobrze wykonywać, zwrócić uwagę na to i wykorzystywać sytuację – mówił wcześniej w przerwie selekcjoner.

– Panowie, ostatnie 45 minut w tych eliminacjach. Ten wynik zostaje albo jeszcze wyżej dla nas. Nie ma innej opcji. I dalej gramy swoją piłkę – dodał również kapitan Robert Lewandowski.

