Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash spisuje się dobrze w barwach Aston Villi. Reprezentant Polski może latem zmienić klub. Pozyskanie 24-latka rozważa Atletico Madryt.

Matty Cash może zmienić klub w letnim oknie transferowym

O pozyskanie reprezentanta Polski zabiega Atletico Madryt

Mistrzowie Hiszpanii poszukują następcy Kierana Trippiera

Możliwy hitowy transfer reprezentanta Polski

Sezon 2021/2022 jest bardzo dobry w wykonaniu Matty’ego Casha. 24-latek gra regularnie w barwach Aston Villi. Dla tego klubu rozegrał 23 mecze. Strzelił w nich gola i zaliczył asystę. Warto dodać, że za każdym razem pojawił się na boisku od pierwszej minuty.

Cash kilka miesięcy temu zdobył także reprezentacyjne doświadczenie. 24-latek został bowiem powołany przez Paulo Sousę do kadry, a następnie rozegrał dwa mecze w eliminacjach do tegorocznego mundialu.

W tabeli Premier League Aston Villa zajmuje aktualnie miejsce tuż za pierwszą dziesiątką. Zespół Stevena Gerrarda nie ma jednak realnych szans na włączenie się do walki o europejskie pucharu. Taką możliwość 24-latkowi jest w stanie zapewnić Atletico Madryt.

O tym, że Cash znalazł się na celowniku mistrza Hiszpanii, informował The Sun. Doniesienia tego potwierdził później The Athletic. Zdaniem tego medium, Aston Villa nie zamierza zezwolić 24-latkowi na zimowy transfer. Atletico może jednak zgłosić się po Casha latem. Los Colchoneros poszukują bowiem nowego gracza na prawą defensywę po sprzedaży Kierana Trippiera do Newcastle. Portal Transfermarkt wycenia Casha na 22 miliony euro. Jego umowa z Aston Villą wygasa 30 czerwca 2025 roku.

