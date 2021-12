Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips latem przyszłego roku może opuścić Leeds. Anglika pozyskać chce Manchester United, ale piłkarz woli wzmocnić Liverpool.

Kalvin Phillips nosi się z zamiarem opuszczenia Leeds United

Anglik zamierza zmienić klub w 2022 roku

26-letni pomocnik pragnie przenieść się do Liverpoolu

Transfer z myślą o kibicach

Kalvin Phillips to jeden z ulubieńców kibiców Leeds United, które reprezentuje od początku swojej seniorskiej kariery. Anglik rozegrał dla Pawi już 226 meczów. Strzelił w nich 14 goli i zaliczył 13 asyst. 26-latek pomógł drużynie awansować do Premier League oraz utrzymać się w angielskiej elicie.

Różnica między Championship, a Premier League nie okazała się przeszkodą dla Phillipsa, który wyróżniał się nie tylko w Leeds, ale również na tle całej ligi. Jego umiejętności dostrzegł Gareth Southgate. Selekcjoner reprezentacji Anglii powołał 26-latka do kadry i uczynił go ważnym elementem zespołu, który został wicemistrzem Europy na Euro 2020.

Świetne występy Phillipsa zaczęły dostrzegać kluby ze ścisłej czołówki Premier League. 26-latka w swoich szeregach chce mieć Manchester United, który potrzebuje wzmocni linię pomocy. Anglik nie zamierza jednak przenosić się na Old Trafford z powodu szacunku do kibiców Leeds, którym nie po drodze z Czerwonymi Diabłami.

Phillips chciałby zagrać w topowym zespole, ale jednocześnie nie wywoływać frustracji u kibiców Leeds. Jego zdaniem idealny scenariusz to transfer do Liverpoolu latem przyszłego roku. The Reds są zainteresowani 26-latkiem, a w razie odpowiedniej oferty nie powinno robić Leeds.

