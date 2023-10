fot. Imago/John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Marc Guehi

Manchester United może zimą stracić Harry’ego Maguire’a

Czerwone Diabły szukają następcy Anglika, który rozgląda się za nowym zespołem

Znajdujący się na liście życzeń Marc Guehi będzie dostępny za 60 milionów funtów

Wielki transfer wewnątrz Premier League?

Na fali kolejnych mizernych występów Manchester United przygotowuje się do zmian kadrowych, które nastąpią w trakcie zimowego okienka. Wiele wskazuje na to, że zespół opuści Harry Maguire, który nie jest zadowolony z roli rezerwowego i poszukuje regularnych występów w pierwszym zespole. Anglik wyznał publicznie, że jeśli jego sytuacja się nie zmieni, w styczniu wyprowadzi się z Old Trafford.

Czerwone Diabły poszukują zawodnika, który będzie wzmocnieniem drużyny po ewentualnym odejścia Maguire’a. W grę wchodzi transfer defensora Crystal Palace, mającego za sobą fantastyczne miesiące. Marc Guehi jest jednym z najlepszych stoperów w całej Premier League, co wpłynęło również na jego pozycję w reprezentacji Anglii.

Nie jest tajemnicą, że Manchester United będzie musiał rozbić na niego bank. Crystal Palace jest gotowe sprzedać Guehiego w przypadku oferty na poziomie 60 milionów funtów. Niewykluczone, że zimą klub z Old Trafford nie będzie dysponować takimi funduszami, a sam transfer dojdzie do skutku dopiero w trakcie przyszłorocznego lata.

🚨 Crystal Palace would accept a £60m bid from Manchester United for English centre-back Marc Guehi.



(Source: TEAMtalk) pic.twitter.com/S6Ay05GBO4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2023

