Marcin Bułka nie przestaje zachwycać. Polski bramkarz z czystym kontem w hicie Ligue 1

fot. Imago/Norbert Scanella/Panoramic Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka nie przestaje zachwycać

W sobotę Polak zachował szóste czyste konto w Ligue 1

Tym razem udało mu się zatrzymać Marsylię, dzięki czemu Nicea awansowała na fotel lidera tabeli

Bułka najlepszy w Europie

Marcin Bułka od początku sezonu 2023/2024 znajduje się w fantastycznej dyspozycji. Jego świetne występy w ostatnich tygodniach pozwoliły mu zdobyć nagrodę dla piłkarza miesiąca w Ligue 1. Bramkarz znalazł się również na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, choć pierwotnie powołania nie otrzymał. Zajął jedynie miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.

W sobotę Bułka wrócił do ligowego grania. Jego Nicea mierzyła się przed własną publicznością z Marsylią. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, aż wreszcie w 79. minucie gospodarze zdołali objąć prowadzenie. Skromny rezultat utrzymał się do końca spotkania, co pozwoliło Nicei zdobyć komplet punktów i objąć fotel lidera ligowej tabeli.

Kolejne wielki występ zanotował Bułka, dla którego było to już szóste czyste konto. Biorąc pod uwagę czołowe europejskie ligi, takim samym dorobkiem może pochwalić się jedynie Yann Sommer.

Nicea zachwyca również pod względem straconych goli. Bułka kapitulował dotychczas raptem cztery razy, co także jest niezwykle imponującym wynikiem.

Zobacz również: Historyczny sukces Charlotte FC. Jóźwiak przyczynił się do zwycięstwa z drużyną Messiego [WIDEO]