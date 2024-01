Sytuacja Renato Sanchesa w Rzymie nie jest najlepsza. Portugalczyk nie figuruje w planach trenera Romy. Nicolo Schira informuje, że pomocnik może wrócić zimą do Paris Saint-Germain. Sytuację zawodnika obserwuje Besiktas.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches nie znalazł uznania w oczach Jose Mourinho

Roma rozważa skrócenie wypożyczenia portugalskiego pomocnika

Zainteresowanie piłkarzem przejawia Besiktas

Renato Sanches opuści szeregi AS Romy

Jose Mourinho nie ma w planach dalszej przyszłości Renato Sanchesa na Stadio Olimpico. Portugalczyk może więc zimą odejść z klubu i wrócić do Paris Saint-Germain skąd został wypożyczony. Nie oznacza to jednak, że 26-latek zostanie włączony do paryskiego zespołu. Jak twierdzi Nicolo Schira sytuacji pomocnika bacznie przygląda się Besiktas.

Sanches był nawet zaoferowany w ostatnich dniach innemu tureckiemu klubowi. Według doniesień dziennikarza jego agent kontaktował się z Galatasaray ws. ewentualnej gry jego klienta w tureckim zespole.

Sytuacja na linii Sanches – Mourinho znacznie się pogorszyła po meczu z Bolonią. Portugalski szkoleniowiec wprowadził swojego rodaka na boisku od razu po przerwie. Aczkolwiek 18 minut później piłkarz dostał popularną “wędkę” i zszedł z placu gry. Od tego momentu w mediach pojawiają się informację na temat rychłego zakończenia współpracy pomiędzy Romą a środkowym pomocnikiem.

W tym sezonie reprezentant Portugalii zagrał ledwie 9 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Jeśli 26-latek trafi do Besiktasu, to jego nowym trenerem będzie były selekcjoner reprezentacji Polski. Turecki klub ogłosił wczoraj, że obowiązki pierwszego szkoleniowca przejmie Fernando Santos.