Real Madryt pozbędzie się niewypału. Brazylijczyk zmieni otoczenie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Reinier

Reinier Jesus przejdzie do Atletico Mineiro

Reinier Jesus po kilku nieudanych latach opuszcza Real Madryt. Brazylijczyk trafił do zespołu Królewskich w 2020 roku za około 30 milionów euro z Flamengo, jednak nigdy nie przebił się do pierwszej drużyny. Zamiast tego wielokrotnie był wypożyczany – do Borussii Dortmund, Girony oraz Frosinone Calcio – gdzie zbierał doświadczenie, ale nie zdołał w pełni potwierdzić ogromnego potencjału, który prezentował jako nastolatek. Teraz, po prawie pięciu latach, Real Madryt definitywnie żegna się z ofensywnym pomocnikiem.

Jak donosi Fabrizio Romano, Reinier przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do Atletico Mineiro. Wygląda na to, że hiszpański klub zgodził się oddać piłkarza za darmo, przy czym zapewnił sobie 50% zysku z kolejnej przeprowadzki zawodnika. 23-latek po przejściu testów medycznych podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Atletico Mineiro, jeden z czołowych zespołów w Brazylii, liczy na odbudowanie formy przez ofensywnego pomocnika, który przecież wciąż jest młody i może stanowić dużą wartość sportową.

Reinier uchodził za jeden z największych talentów brazylijskiej piłki, gdy w wieku 18 lat podpisywał umowę z Realem Madryt. Jego pobyt w Europie nie potoczył się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W barwach ekipy Los Blancos nie rozegrał ani jednego oficjalnego meczu, a wypożyczenia nie przyniosły przełomu. Powrót do ojczyzny może być dla niego szansą na nowy start. Atletico Mineiro ma spore oczekiwania co do 23-letniego pomocnika. Jeśli Reinier wróci do wysokiej dyspozycji, to zapewne podbije ligę brazylijską.