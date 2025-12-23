Real Madryt ma świadomość, że Dani Carvajal najlepsze lata ma już za sobą. Dlatego Królewscy poszukują następcy swojego kapitana. Portal Fichajes.net ujawnił nazwisko zawodnika, który znalazł się na celowniku stołecznej ekipy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal i Federico Valverde (Real Madryt - FC Barcelona)

Real wytypował nowego obrońcę. On zastąpi Carvajala

Dani Carvajal poprzedni sezon spisał na straty. Reprezentant Hiszpanii doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. W obecnych rozgrywkach 33-latek znowu zmaga się z problemami zdrowotnymi i opuścił już 14 meczów. Real Madryt musi rozpocząć poszukiwania następcy swojej legendy.

Kto może zameldować się na Santiago Bernabeu w miejsce sześciokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów? Real spogląda na dosyć nieoczywisty kierunek, o czym informuje portal Fichajes.net. Madrytczycy są zainteresowani transferem defensora z Serie A. Nowym zawodnikiem Los Blancos może zostać Wesley.

Królewscy wysoko oceniają sprawność fizyczną 22-latka, a także jego szybkość i potencjał rozwoju. Aktualnie Brazylijczyk jest wyceniany na 25 milionów euro, a jego kontrakt z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

Bez wątpienia Giallorossi nie będą chętni na sprzedaż reprezentanta Canarinhos za taką kwotę – zwłaszcza że w lecie dokładnie tyle zapłacili za niego Flamengo. Jednak nie należy spodziewać się klub z Wiecznego Miasta zażąda od Realu sumy przekraczającej 50 milionów.