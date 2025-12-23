Real wytypował nowego obrońcę. On zastąpi Carvajala
Dani Carvajal poprzedni sezon spisał na straty. Reprezentant Hiszpanii doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. W obecnych rozgrywkach 33-latek znowu zmaga się z problemami zdrowotnymi i opuścił już 14 meczów. Real Madryt musi rozpocząć poszukiwania następcy swojej legendy.
Kto może zameldować się na Santiago Bernabeu w miejsce sześciokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów? Real spogląda na dosyć nieoczywisty kierunek, o czym informuje portal Fichajes.net. Madrytczycy są zainteresowani transferem defensora z Serie A. Nowym zawodnikiem Los Blancos może zostać Wesley.
Królewscy wysoko oceniają sprawność fizyczną 22-latka, a także jego szybkość i potencjał rozwoju. Aktualnie Brazylijczyk jest wyceniany na 25 milionów euro, a jego kontrakt z Romą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.
Bez wątpienia Giallorossi nie będą chętni na sprzedaż reprezentanta Canarinhos za taką kwotę – zwłaszcza że w lecie dokładnie tyle zapłacili za niego Flamengo. Jednak nie należy spodziewać się klub z Wiecznego Miasta zażąda od Realu sumy przekraczającej 50 milionów.