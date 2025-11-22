Real zdecydował. To przełomowa decyzja ws. Viniciusa

Real Madryt pracuje nad przedłużeniem kontraktu Viniciusa Juniora. Do tej pory jednak sporo mówiło się o możliwym odejściu Brazylijczyka. To więc przełom w tej sprawie, o którym poinformował "AS".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real i Vinicius rozmawiają o przedłużeniu umowy

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć ostatnie mecze przed przerwą na mecze reprezentacji okazały się raczej rozczarowujące. Przede wszystkim należy wspomnieć tu o porażce z Liverpoolem w Lidze Mistrzów oraz o bezbramkowym remisie z Rayo Vallecano w La Liga. Niemniej sytuacja w tabeli obu tych rozgrywek dla Królewskich jest dobra i spokojnie można myśleć o realizacji celów na ten sezon.

W ostatnich tygodniach i miesiącach jednak najwięcej w kontekście Realu mówiło się o przyszłości, jaką ten wiąże z Viniciusem Juniorem. Kontrakt Brazylijczyka wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale przez dość długi czas mówiło się, że o porozumienie ws. jego przedłużenia będzie trudno m.in. ze względu na kwestie finansowe. Teraz jednak media przekazały inne wieści. Według informacji przekazanych przez dziennik „AS”, Real Madryt pracuje nad przedłużeniem kontraktu Viniciusa Juniora i co istotne, obie strony są zainteresowane takim rozwiązaniem.

Ważny wydaje się także fakt, że spięcie pomiędzy piłkarzem a Xabim Alonso, do którego doszło przy okazji meczu z Barceloną, nie ma wpływu na te rozmowy. Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 16 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 150 milionów euro.

