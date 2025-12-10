Real Madryt może mieć problem ze sfinalizowaniem transferu Micky'ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. Holenderski defensor jest również celem Liverpoolu - informuje "TEAMtalk".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liverpool przystąpił do walki o transfer Micky’ego van de Vena

Real Madryt znajduje się w trudnym położeniu. A w szczególności Xabi Alonso. Media podkreślają, że Królewscy mogą rozstać się z hiszpańskim szkoleniowcem, jeśli mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów nie zakończy się po ich myśli. W obozie Los Blancos jest zatem gorąco, a Florentino Perez i spółka na dodatek rozglądają się za kolejnymi transferami.

Nie od dziś wiemy, że Real Madryt zamierza wzmocnić defensywę. Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur jest jednym z piłkarzy, który znajduje się na celowniku Królewskich. Jak się okazuje, hiszpański zespół może mieć problem ze sfinalizowaniem tego transferu. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że reprezentant Holandii znalazł się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

The Reds również mają problemy w defensywie i uważają, że Micky van de Ven idealnie odnalazłby się w parze ze swoim rodakiem – Virgilem van Dijkiem. Wspomniane źródło jednak zaznacza, że zarówno Real Madryt jak i mistrzowie Premier League mogą obejść się smakiem. Tottenham Hotspur zamierza bowiem zatrzymać swojego kluczowego zawodnika.

Micky van de Ven w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii może się pochwalić znakomitą liczbą strzelonych goli. Defensorowi udało się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców.