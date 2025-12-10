Liverpool przystąpił do walki o transfer Micky’ego van de Vena
Real Madryt znajduje się w trudnym położeniu. A w szczególności Xabi Alonso. Media podkreślają, że Królewscy mogą rozstać się z hiszpańskim szkoleniowcem, jeśli mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów nie zakończy się po ich myśli. W obozie Los Blancos jest zatem gorąco, a Florentino Perez i spółka na dodatek rozglądają się za kolejnymi transferami.
Nie od dziś wiemy, że Real Madryt zamierza wzmocnić defensywę. Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur jest jednym z piłkarzy, który znajduje się na celowniku Królewskich. Jak się okazuje, hiszpański zespół może mieć problem ze sfinalizowaniem tego transferu. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że reprezentant Holandii znalazł się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.
The Reds również mają problemy w defensywie i uważają, że Micky van de Ven idealnie odnalazłby się w parze ze swoim rodakiem – Virgilem van Dijkiem. Wspomniane źródło jednak zaznacza, że zarówno Real Madryt jak i mistrzowie Premier League mogą obejść się smakiem. Tottenham Hotspur zamierza bowiem zatrzymać swojego kluczowego zawodnika.
Micky van de Ven w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii może się pochwalić znakomitą liczbą strzelonych goli. Defensorowi udało się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców.