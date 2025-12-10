Real ma poważnego konkurenta! Liverpool rusza po cel Królewskich

20:45, 10. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Real Madryt może mieć problem ze sfinalizowaniem transferu Micky'ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. Holenderski defensor jest również celem Liverpoolu - informuje "TEAMtalk".

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liverpool przystąpił do walki o transfer Micky’ego van de Vena

Real Madryt znajduje się w trudnym położeniu. A w szczególności Xabi Alonso. Media podkreślają, że Królewscy mogą rozstać się z hiszpańskim szkoleniowcem, jeśli mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów nie zakończy się po ich myśli. W obozie Los Blancos jest zatem gorąco, a Florentino Perez i spółka na dodatek rozglądają się za kolejnymi transferami.

Nie od dziś wiemy, że Real Madryt zamierza wzmocnić defensywę. Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur jest jednym z piłkarzy, który znajduje się na celowniku Królewskich. Jak się okazuje, hiszpański zespół może mieć problem ze sfinalizowaniem tego transferu. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że reprezentant Holandii znalazł się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

The Reds również mają problemy w defensywie i uważają, że Micky van de Ven idealnie odnalazłby się w parze ze swoim rodakiem – Virgilem van Dijkiem. Wspomniane źródło jednak zaznacza, że zarówno Real Madryt jak i mistrzowie Premier League mogą obejść się smakiem. Tottenham Hotspur zamierza bowiem zatrzymać swojego kluczowego zawodnika.

Micky van de Ven w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii może się pochwalić znakomitą liczbą strzelonych goli. Defensorowi udało się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Dlaczego Mbappe nie gra? Powody absencji w meczu z Man City
Xabi Alonso
Real Madryt pod presją, City na fali. Znane składy na hit Ligi Mistrzów
Thomas Frank
Tottenham Hotspur zachwycony byłym zawodnikiem Ekstraklasy. Chorwat w centrum uwagi