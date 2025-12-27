Defensywa pod lupą. Real Madryt przygotowuje ważne ruchy

Real Madryt ma plan, aby wzmocnić się w trakcie letniego okna transferowego. Królewscy chcą przede wszystkim poprawić jakość w defensywie. ESPN przekazał konkretne wieści.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt z konkretnymi celami transferowymi

Real Madryt w obecnej kampanii jak na razie znajduje się w czołówce La Liga. Niemniej władze stołecznego klubu mają ambitny plan, aby drużyna regularnie rywalizowała o najwyższe cele. Tym samym już teraz trwają prace związane z opracowywaniem celów transferowych na letnie okno. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał ESPN.

Według źródła zarząd Los Blancos zdecydował się nie brać pod uwagę takich opcji jak Ibrahima Konate z Liverpoolu, Dayot Upamecano z Bayernu Monachium oraz Marc Guehi z Crystal Palace. Jednocześnie klub koncentruje swoją uwagę na Nico Schlotterbecku z Borussii Dortmund oraz obrońcy Stade Rennes – Jeremym Jacquecie.

Real Madryt również uważnie monitoruje rozwój zawodników swojej akademii. Klub w szczególności obserwuje postępy Joana Martineza z Realu Castilla oraz Jacobo Ramona, który obecnie występuje w Como. Kontrakt tego drugiego zawiera klauzulę odstępnego, która może zostać aktywowana latem przyszłego roku i wynosi około ośmiu milionów euro.

Real Madryt w tabeli ligi hiszpańskiej plasuje się aktualnie na drugiej pozycji, mając na koncie 42 punkty. Do lidera, FC Barcelony, Królewscy tracą obecnie cztery oczka. Do ligowego grania drużyna z Estadio Santiago Bernabeu wróci 4 stycznia. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Realem Betis. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15. Będzie to tym samym pierwsza domowa potyczka Królewskich w 2026 roku.