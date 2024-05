Bruno Fernandes trafił na radary Saudyjczyków, którzy deklarują gotowość do sprowadzenia go już tego lata. Pomocnik poważnie rozważa opuszczenie Manchesteru United - donosi Neil Custis z "The Sun".

Manchester United może mieć olbrzymi problem

Kluby z Arabii Saudyjskiej planują kolejne hitowe transfery, które wpłyną na promocję i medialność tamtejszej ligi. Po sprowadzeniu takich nazwisk, jak Neymar, Karim Benzema czy N’Golo Kante nie zamierzają się zatrzymywać i spróbują przekonać kolejne gwiazdy światowego formatu. Jednym z priorytetów na letnie okienko transferowe jest sprowadzenie Bruno Fernandesa. Saudyjczycy zadeklarowali, że są gotowi ruszyć po najlepszego piłkarza Manchesteru United.

Plan Czerwonych Diabłów na przyszły sezon nie zakłada oczywiście straty Portugalczyka. Jest on jednym z niewielu zawodników, których władze chcą za wszelką cenę zatrzymać na Old Trafford. Coraz więcej wątpliwości w kwestii tworzonego projektu ma sam Fernandes, który przyszedł do Manchesteru United, aby grać o najważniejsze trofea. Rozczarowujące wyniki drużyny mogą skłonić go do zmiany otoczenia.

Fernandes ma świadomość, że Saudyjczycy poważnie o niego zabiegają. Neil Custis z “The Sun” informuje, że nie wyklucza definitywnie wyprowadzki z Europy, a wręcz dość poważnie ją rozważa. Kontrakt 29-latka obowiązuje tylko do połowy 2026 roku, więc Manchester United będzie miał coraz mniej okazji, aby sprzedać go za niezłe pieniądze. To oczywiste, że kluby z Arabii Saudyjskiej są w stanie zaoferować niebotyczne kwoty, byle tylko sprowadzić do siebie wielkie nazwiska.

Fernandes gra dla Manchesteru United od 2020 roku. W tym czasie świętował z drużyną tylko Puchar Ligi Angielskiej, zdobyty w poprzednim sezonie.

