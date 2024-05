Sergio Ramos, który najprawdopodobniej nie przedłuży umowy z Sevillą, może przejść do nowego klubu MLS - San Diego FC. Strony prowadzą zaawansowane rozmowy - donosi The Athletic.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos może podpisać umowę z San Diego FC

Kontrakt Sergio Ramosa z Sevillą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i w tym momencie nie oczekuje się, że strony zwiążą się nową umową. To oznacza, że hiszpański stoper w nadchodzącym letnim okienku najprawdopodobniej będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Wiele wskazuje na to, że bardzo doświadczony 38-latek zaktowiczy za oceanem – w rozgrywkach Major League Soccer.

Jak bowiem poinformował Tom Bogert z brytyjskiego magazynu “The Athletic”, Sergio Ramos prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami San Diego FC. Ten klub w kolejnym sezonie zadebiutuje w MLS i liczy na błyskawiczne osiągnięcie sukcesu. W tym celu chcą sprowadzić legendę Realu Madryt, a na ich radarze znajduje się również Kevin De Bruyne z Manchesteru City. Przypomnijmy, że na amerykańskich boiskach występują m.in. Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba czy Sergio Busquets.

Sergio Ramos w przeszłości był łączony właśnie z drużyną byłych gwiazd Barcelony – Interem Miami – ale ostatecznie może wylądować w ekipie z Kalifornii. 180-krotny reprezentant Hiszpanii przed kampanią 2023/2024 wrócił do Sevilli, której pomógł utrzymać się w La Lidze. Środkowy obrońca w latach 2021-2023 występował w Paris Saint-Germain, a wcześniej z powodzeniem grał w Realu Madryt.