Real wytypował następców Rudigera i Alaby. Jeden duży transfer

Real Madryt skupiony na obronie. Oto możliwi następcy Rudigera i Alaby

Real Madryt przygotowuje grunt pod zmianę środka obrony od sezonu 2026/27. Według AS Królewscy zakładają, że Antonio Rudiger i David Alaba nie przedłużą kontraktów, więc już teraz wytypowali następców. Na liście są Ibrahima Konate z Liverpoolu oraz wychowanek Joan Martinez. W ten sposób Los Blancos chcą domknąć projekt defensywy na lata.

Konate ma być filarem o profilu zbliżonym do Rudigera. Francuz kończy umowę na Anfield w 2026 roku, więc Real celuje w transfer bez odstępnego. Obecnie jest podstawowym stoperem u Arne Slota, dlatego rozmowy nie będą proste. Mimo to obrońca wysyła sygnały, że propozycja z Madrytu bardzo go kusi.

Drugi wybrany to Joan Martinez, czyli 18-letni stoper z akademii Los Blancos. Po zerwaniu więzadła wrócił do gry i zagrał 90 minut w meczu rezerw. Klub chce teraz sprawdzić jego regularność. Zespół widzi go jako praktycznego piątego stopera pierwszej drużyny. Może dostać szanse w Pucharze Króla i istnieje możliwość, że zostanie zgłoszony z listy B do Ligi Mistrzów.

Plan ma też tło finansowe. Hiszpański gigant po dużych wydatkach na Carrerasa, Huijsena i Trenta (łącznie 114 mln euro) chce, aby następne ruchy w środku obrony były za darmo. Boki są już zabezpieczone kontraktami do 2031 roku, więc teraz kolej na „serce” defensywy.

Są jednak znaki zapytania. W przypadku Konaté przeszkodą może być Liverpool, który niechętnie odda podstawowego gracza. Tymczasem Joan potrzebuje minut i stabilizacji po kontuzji, dlatego klub będzie go wprowadzał krok po kroku. Z jednej strony to ryzyko, z drugiej strony potencjalnie ogromny zwrot.