Real wybrał następców Viniciusa! Możliwy wielki transfer

Real Madryt niewykluczone, że w przyszłości sprzeda Viniciusa Juniora. Gdyby do tego doszło, Królewscy wytypowali dwóch potencjalnych następców. Na liście życzeń znalazł się Erling Haaland i Harry Kane.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Haaland lub Kane na liście Realu w kontekście zastąpienia Viniciusa

Vinicius Junior to jedna z największych gwiazd, ale również największe zmartwienie Realu Madryt. Brazylijczyk regularnie wywołuje skandale bądź prowokuje zawodników czy kibiców rywali. Zachowanie piłkarza od wielu miesięcy jest pod lupą hiszpańskich mediów, które nie raz nie pozostawiają na nim suchej nitki. Coraz bardziej charakter 25-latka zaczyna przeszkadzać władzom klubu z Madrytu.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Viniciusa. Mimo rozmów z Realem ws. przedłużenia kontraktu wciąż nie doszło do porozumienia. Gwiazdor uważa, że dotychczasowe oferty były zdecydowanie za niskie, żądając jednego z najwyższych wynagrodzeń w klubie. Z tego powodu niewykluczone, że Królewscy, aby nie dopuścić do odejścia za darmo w 2027 roku, zdecydują się go sprzedać latem 2026 roku.

Gdyby faktycznie doszło do sprzedaży Viniciusa, to zarząd wicemistrzów Hiszpanii przygotował listę potencjalnych następców. Z doniesień serwisu Don Balon wynika, że zastąpić go może Erling Haaland lub Harry Kane. W przypadku Norwega problem stanowi umowa do 2034 roku oraz kwota transferu, która zakręci się w ok. 150 mln euro. Natomiast jeśli chodzi o Anglika, to latem aktywna będzie klauzula odstępnego. Napastnik Bayernu Monachium będzie do wzięcia za 60-65 milionów euro.