Real widzi w nim nowego kapitana. Chce transferu zdobywcy Złotej Piłki

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri zostanie nowym kapitanem Realu Madryt?

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo właściwie należy nawet powiedzieć, że Królewscy zawodzą na całej linii. Trudno w przypadku ich kibiców być optymistą co do końcowego wyniku tej kampanii, ale pomimo problemów wciąż wszystko jest możliwe. Niemniej niezależnie od tego, wszystko wskazuje na fakt, że latem zespół czeka prawdziwa rewolucja.

Już od dłuższego czasu mówi się bowiem nie tylko o sprowadzeniu nowego trenera, ale i wielkiej przebudowie kadry. Odejść może kilku dotychczas ważnych graczy, a w ich miejsce pojawią się inni. Kto? Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Real jest bardzo zainteresowany pozyskaniem Rodriego z Manchesteru City. Królewscy widzą w nim bowiem nowego kapitana swojego zespołu, a zatem także lidera całej drugiej linii.

Zadanie sprowadzenia zdobywcy Złotej Piłki nie będzie łatwe, ale sam Rodri jest gotowy na takie przenosiny, szczególnie, jeśli z Manchesteru City odejdzie Pep Guardiola. 29-lateni Hiszpan w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 18 spotkań i zdobył jednego gola. Łącznie defensywny pomocnik dla Obywateli wystąpił 283 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 75 milionów euro. Umowa reprezentanta Hiszpanii wygasa w czerwcu 2027 roku.

Zobacz także: Pierwszy taki mecz dla Mbappe. W Realu jeszcze tego nie doświadczył