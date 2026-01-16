Real Madryt nie składa broni. Vinicius Junior pod lupą

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to wciąż niewiadoma. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące reprezentanta Brazylii oraz rozmów z władzami klubu przekazała Cadena SER.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt liczy na wznowienie negocjacji z Viniciusem Juniorem

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym gigant La Liga ma coraz mniej czasu, aby zabezpieczyć przyszłość piłkarza. Klub nie zamierza jednak składać broni. Konkretne informacje w tej sprawie przekazała Cadena SER.

Źródło informuje, że Real Madryt ma nadzieję na wznowienie negocjacji z Viniciusem Juniorem jeszcze w styczniu, w sprawie nowej umowy. Stołeczny klub wciąż pozostaje optymistycznie nastawiony do rozmów z zawodnikiem, licząc, że Brazylijczyk zgodzi się na przedłużenie kontraktu. Osiągnięcie ewentualnego porozumienia ma być łatwiejsze ze względu na fakt, że z Realem Madryt pożegnał się już Xabi Alonso.

Pomóc w negocjacjach ma również to, że Alvaro Arbeloa chce, aby w jego drużynie Vinicius Junior był jedną z kluczowych postaci, obok Kyliana Mbappe. To właśnie ci zawodnicy mają decydować o sile Królewskich po odejściu byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen.

Madrycki klub zdaje sobie sprawę z tego, że nowy kontrakt z reprezentantem Brazylii nie zostanie podpisany przed końcem obecnego sezonu. Real Madryt ma jednak nadzieję, że do porozumienia uda się dojść niedługo po jego zakończeniu.

45-krotny reprezentant Brazylii w tej kampanii wystąpił jak dotąd w 28 spotkaniach, notując w nich sześć bramek oraz osiem asyst. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się obecnie na poziomie 150 milionów euro.

