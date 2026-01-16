Fabrizio Romano ujawnił kulisy. Man City przyspieszył rozmowy

Man City tej zimy pozyskał już Antoine’a Semenyo, ale na tym nie chce poprzestać. Dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że gigant z Premier League ruszył po gracza Crystal Palace.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City poczynił postępy w sprawie transferu Marca Guehiego

Man City nie zamierza składać broni w walce o mistrzostwo Anglii. Co prawda drużyna Josepa Guardioli traci obecnie sześć punktów do prowadzącego Arsenalu, niemniej w klubie z Etihad Stadium nie gasną nadzieje na wywalczenie kolejnego tytułu mistrzowskiego. Jednocześnie władze klubu intensywnie pracują nad poprawą jakości kadry.

Już wcześniej Manchester City ogłosił pozyskanie Antoine’a Semenyo. Teraz natomiast wielokrotny mistrz Premier League ruszył po zawodnika Crystal Palace. Dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że w ostatnich godzinach Man City poczynił istotne postępy w negocjacjach związanych z pozyskaniem Marca Guehiego.

Przedstawiciele The Citizens mieli już złożyć konkretną ofertę działaczom Orłów w sprawie transferu defensora. Manchester City jest tym samym gotowy do dalszych rozmów dotyczących ewentualnej umowy z Crystal Palace.

25-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił jak dotąd w 33 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zanotował również cztery asysty. Kolejka chętnych po Marca Guehiego jest jednak bardzo długa. Wcześniej zainteresowanie jego pozyskaniem wykazywały takie kluby jak Bayern Monachium, Liverpool czy Real Madryt. O defensora miały pytać również Atlético Madryt oraz FC Barcelona.

Marc Guehi w przypadku przeprowadzki do zespołu prowadzonego przez Guardiolę mógłby stanąć przed ciekawą rywalizacją o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji występować mogą Nathan Ake czy Abdukodir Chusanow. Kontuzjowani są natomiast Josko Gvardiol, Ruben Dias oraz John Stones, co sprawia, że Manchester City bardzo mocno zabiega o pozyskanie zawodnika Crystal Palace.