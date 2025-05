Real szykuje kolejny głośny transfer. Trzy nazwiska, które mogą rozbić bank

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real idzie za ciosem, kolejny transfer coraz bliżej

Real Madryt tego lata ma szansę znów skupić na sobie całe transferowe show w Europie. Władze Królewskich po kończącym się bardzo słabym sezonie mają zamiar rozbić bank i sprowadzić do klubu kolejne gwiazdy, które wraz z Xabim Alonso zwiększą możliwości drużyny. Do tej pory Los Blancos de facto sprowadzili Trenta Alexandra-Arnolda oraz są bardzo blisko pozyskania Dean’a Huijsena.

To jednak nie jest koniec transferów, które szykują Królewscy. Według informacji przekazanych przez „Tiempo de Juego”, Real Madryt przygotowuje się do pozyskania nowego pomocnika. Na liście życzeń madrytczyków są trzy bardzo znane i jakościowe nazwiska, a mianowicie: Exequiel Palacios, Angelo Stiller oraz Tijjani Reijnders. Wszyscy ci trzej gracze z pewnością kosztowaliby sporo, ale przyczyniliby się do wzmocnienia Realu.

Exequiel Palacios to 26-letni Argentyńczyk, który związany jest z Bayerem Leverkusen, a więc doskonale zna się z Xabim Alonso. W tym sezonie pomocnik rozegrał łącznie 37 spotkań dla Aptekarzy, w których zdobył jednego gola oraz zanotował 6 asyst. Angelo Stiller z kolei to 24-letni Niemiec, który gra dla VfB Stuttgart i w tej kampanii ma cztery gole oraz 9 asyst w 46 meczach. Tijjani Reijnders zaś dla AC Milanu rozegrał 52 mecze, w których zdobył w sumie 15 goli oraz zanotował pięć asyst.

