Real rozważa hitową wymianę z Man City. Gwiazda za Haalanda!

Vinicius za Haalanda. Wymiana, która może wstrząsnąć rynkiem
Real zaliczył słaby start sezonu, a rozczarowujący remis z Elche sprawił, że w Madrycie zapaliły się czerwone lampki. Zespół Alonso wciąż nie potrafi znaleźć stabilności, a jego gra w ofensywie zależy niemal wyłącznie od formy Kyliana Mbappe. Gdy Francuz przestaje strzelać, drużyna natychmiast traci rytm i pewność siebie.
W Realu coraz głośniej mówi się, że atak oparty na Mbappe, Viniciusie i Rodrygo stał się nieefektywny i trudny do zrównoważenia. Xabi Alonso ma być zmęczony konfliktami i frustracją piłkarzy, zwłaszcza Brazylijczyka, który źle reaguje na zmiany i polecenia dotyczące pressingu.
Hiszpańskie media donoszą, że szkoleniowiec traci cierpliwość. Vinicius nie trafił do siatki rywala od siedmiu spotkań, a jego współpraca z innymi gwiazdami Królewskich podlega szerokim analizom, na tle których Brazylijczyk nie wypada dobrze.
W Madrycie dojrzewa przekonanie, że jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie klasycznego napastnika, który odciąży Francuza i wprowadzi więcej siły w polu karnym. Erling Haaland wydaje się idealnym kandydatem. Norweg gwarantuje gole, dyscyplinę taktyczną i mentalność zwycięzcy, czyli coś, czego Real potrzebuje natychmiast.
Real od dawna jest zainteresowany Norwegiem, ale teraz, władze Królewskich chcą przejąć inicjatywę i zaproponować Manchesterowi City wymianę – Vinicius Junior w zamian za Haalanda. Taki ruch byłby jednym z największych transferowych wstrząsów dekady, ale też rozwiązaniem, które mogłoby odmienić losy drużyny Xabiego Alonso i zakończyć erę ofensywnego chaosu w Madrycie.
