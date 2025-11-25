Real rozważa hitową wymianę z Man City. Gwiazda za Haalanda!

Real Madryt znów myśli o wstrząśnięciu rynkiem transferowym. W klubie coraz poważniej rozważany jest sensacyjny pomysł wymiany Viniciusa Juniora na Erlinga Haalanda, donosi "El Nacional".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Vinicius za Haalanda. Wymiana, która może wstrząsnąć rynkiem

Real zaliczył słaby start sezonu, a rozczarowujący remis z Elche sprawił, że w Madrycie zapaliły się czerwone lampki. Zespół Alonso wciąż nie potrafi znaleźć stabilności, a jego gra w ofensywie zależy niemal wyłącznie od formy Kyliana Mbappe. Gdy Francuz przestaje strzelać, drużyna natychmiast traci rytm i pewność siebie.

W Realu coraz głośniej mówi się, że atak oparty na Mbappe, Viniciusie i Rodrygo stał się nieefektywny i trudny do zrównoważenia. Xabi Alonso ma być zmęczony konfliktami i frustracją piłkarzy, zwłaszcza Brazylijczyka, który źle reaguje na zmiany i polecenia dotyczące pressingu.

Hiszpańskie media donoszą, że szkoleniowiec traci cierpliwość. Vinicius nie trafił do siatki rywala od siedmiu spotkań, a jego współpraca z innymi gwiazdami Królewskich podlega szerokim analizom, na tle których Brazylijczyk nie wypada dobrze.

W Madrycie dojrzewa przekonanie, że jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie klasycznego napastnika, który odciąży Francuza i wprowadzi więcej siły w polu karnym. Erling Haaland wydaje się idealnym kandydatem. Norweg gwarantuje gole, dyscyplinę taktyczną i mentalność zwycięzcy, czyli coś, czego Real potrzebuje natychmiast.

Real od dawna jest zainteresowany Norwegiem, ale teraz, władze Królewskich chcą przejąć inicjatywę i zaproponować Manchesterowi City wymianę – Vinicius Junior w zamian za Haalanda. Taki ruch byłby jednym z największych transferowych wstrząsów dekady, ale też rozwiązaniem, które mogłoby odmienić losy drużyny Xabiego Alonso i zakończyć erę ofensywnego chaosu w Madrycie.

