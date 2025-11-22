Real przygotował 150 mln euro za gwiazdę PSG. Poznał już odpowiedź

Real Madryt zdecydował się na mocny ruch w sprawie Vitinhy i szykuje ofertę w wysokości 150 milionów euro, donosi Fichajes. Klub uważa Portugalczyka za kluczowe wzmocnienie i chce przekonać Paris Saint-Germain do rozpoczęcia negocjacji.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt planuje transfer Vitinhi

Real Madryt przygotowuje jedną z największych ofert ostatnich lat. Klub uznał, że Vitinha może zostać filarem środka pola na długi czas. Hiszpańskie media informują, że na stole leży propozycja w wysokości 150 milionów euro.

Królewscy widzą w Portugalczyku zawodnika o dużej dynamice, świetnej technice i ogromnym potencjale rozwoju. Vitinha ma ważny kontrakt z Paris Saint-Germain aż do 2029 roku. Francuski klub przedłużył go niedawno, aby zabezpieczyć się przed rosnącym zainteresowaniem. To sprawia, że operacja jest trudna, ale Los Blancos nie zamierzają się wycofywać.

Paris Saint-Germain nie ma planów rozstania z pomocnikiem. We Francji podkreślają, że jego wartość może być jeszcze wyższa niż kwota proponowana przez Real. Mimo to w Madrycie panuje przekonanie, że klub zdoła przekonać paryżan i musi działać szybko, zanim pojawią się inni rywale gotowi przebić ofertę.

Real Madryt zdaje sobie sprawę, że inne drużyny przeprowadzają spektakularne transfery. Dlatego uważa, że decyzja o tak dużej inwestycji jest konieczna. Pozyskanie Vitinhy miałoby wzmocnić drużynę na teraz, jak i na przyszłość. Klub jest świadomy, że w obecnych realiach trzeba podejmować odważne ruchy.

PSG obecnie nawet nie chce słyszeć o możliwości odejścia Vitinhy i zdecydowanie odrzuca wszelkie próby negocjacji w sprawie transferu. Jeśli jednak do klubu rzeczywiście wpłynęłaby tak duża oferta to nie wykluczone, że zespół z Paryża ulegnie.

Zobacz również: Laporta wprost o nowym kontrakcie dla Flicka. Decyzja już zapadła