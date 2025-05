Real złożył ofertę za Alexandra-Arnolda. Liverpool zdecydował

Real Madryt stara się przekonać Liverpool do wcześniejszej sprzedaży Trenta Alexandra-Arnolda. Królewscy zaoferowali im milion euro. The Sun informuje, że oferta zostanie odrzucona.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool nie przyjmie oferty Realu za Alexandra-Arnolda

Real Madryt zaplanował już duże zmiany w kontekście kadry pierwszego zespołu. Podczas letniego okna transferowego można spodziewać się kilku nowych twarzy. Najważniejsza z nich to oczywiście nowy trenerem, a zostanie nim Xabi Alonso. Przesądzony jest także pierwszy transfer, ponieważ Królewscy osiągnęli porozumienie z Trentem Alexandrem-Arnoldem.

Oficjalnie prawy obrońca ma dołączyć do nowego zespołu od 1 lipca. Natomiast sytuację komplikują Klubowe Mistrzostwa Świata, w których Los Blancos wezmą udział na przełomie czerwca i lipca. W związku z tym w Madrycie trwa walka z czasem, aby Anglik zmienił klub przed rozpoczęciem turnieju. Media sugerowały, że Real złoży ofertę, aby wykupić piłkarza w specjalnym oknie transferowym.

FIFA zdecydowała się otworzyć dodatkowe okno na transfery od 1 do 10 czerwca. Na nieszczęście klubu z Hiszpanii zadania nie ułatwia Liverpool. Jak podaje portal The Sun, do klubu trafiła oferta w wysokości 850 tysięcy funtów, czyli ok. miliona euro. The Reds nie są zainteresowani wcześniejszym rozstaniem z wychowankiem i nie zaakceptują propozycji 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów.

Aktualnie udział Trenta Alexandra-Arnolda w Klubowych Mistrzostwach Świata stoi pod znakiem zapytania. Real Madryt pierwszy meczu na turnieju rozegra 18 czerwca z Al Hilal. W grupie H o awans powalczą także z Pachuchą i Red Bull Salzburg.