Real odrzucił kilku zawodników. Perez ma jasny plan ws. transferów

Real Madryt odrzucił w styczniu wielu zawodników, którzy byli proponowani do klubu. Jak donosi AS powodem był fakt, że Królewscy nie chcą zimą zmieniać kadry. Rewolucja ma nastąpić dopiero latem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez zaplanował na lato duże zmiany w kadrze Realu Madryt

Real Madryt w ciągu ostatnich tygodni był łączony z wieloma zawodnikami w kontekście zimowego okna transferowego. W przestrzeni medialnej pojawiały się ciekawe nazwiska jak m.in. Ruben Neves, Dayot Upamecano, Jeremy Jacquet czy Vitinha. Ostatecznie na Bernabeu nie trafił żaden nowy zawodnik. Co więcej, jest już pewne, że w styczniu nie dołączy nikt nowy.

Z informacji dziennika AS wynika, że Królewscy odrzucili kilku piłkarzy, którzy sami zaoferowali się do klubu. Florentino Perez nie chciał transferów, ponieważ uważa, że kadra pierwszego zespołu na ten moment jest gotowa, żeby walczyć o wszystkie trofea.

Niemniej jednak w Madrycie szykują rewolucję, jeśli chodzi o kadrę zespołu. Źródło przekonuje, że Perez, czyli prezydent Realu przygotowuje się na bardzo intensywne lato. Panuje przekonanie, że nadchodzące letnie okno transferowe będzie dla Los Blancos bardzo pracowite. W grę wchodzą nie tylko transfery przychodzące, ale również wychodzące.

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku Real Madryt wydał na wzmocnienia ponad 160 milionów euro. Do hiszpańskiego giganta trafili tacy piłkarze jak: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras czy Franco Mastantuono.

Na ten moment Real zajmuje 2. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 51 punktów. Do lidera, czyli FC Barcelony tracą tylko jedno oczko. Na wiosnę podopieczni Alvaro Arbeloi zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.