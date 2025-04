Real obserwuje wielki talent. Wszystko zależy od Ancelottiego

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Nico Paz między Como, Realem a Interem – transferowa układanka nabiera tempa

Nico Paz, hiszpański talent z argentyńskim paszportem, coraz lepiej odnajduje się w Como. W rozmowie z oficjalnymi mediami klubowymi przyznał, że odejście z Realu Madryt było trudne, ale ekscytujące. – To była wielka zmiana. W Realu grałem w drużynach młodzieżowych, ale teraz dobrze się adaptuję i chcę kontynuować tę drogę – powiedział.

Zapytany, z kim chciałby zagrać w przyszłości, wskazał na Lamine’a Yamala. – Już miałem okazję grać z Viniciusem i Bellinghamem, ale teraz powiedziałbym Lamine Yamal. To jeden z najlepszych na świecie – podkreślił.

Dla Paza wyjątkowym momentem była gra u boku Lionela Messiego w reprezentacji Argentyny. – Najlepszy moment mojego życia. To była istna szaleństwo, grać z najlepszym w historii – wyznał z dumą.

Real Madryt sprzedał go do Como za 6 milionów euro, ale zachował 50% praw do przyszłej sprzedaży oraz opcję wykupu za: 8 mln w 2025 roku, 9 mln w 2026 i 10 mln w 2027. Jego postęp nie umknął też uwadze Interu, który chce odmłodzić skład bez utraty jakości i umieścił Paz na swojej liście celów transferowych.

Tymczasem z Hiszpanii płyną wieści, że przyszłość Paza może zależeć od Carlo Ancelottiego. Jeśli Włoch odejdzie z Realu, co wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, powrót pomocnika do Madrytu może nie dojść do skutku, a jego kariera nadal będzie toczyć się we Włoszech.