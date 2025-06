fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje kolejne zbrojenia. Konkretne cele Pereza

Real Madryt już sfinalizował dwa ruchy, mające na celu poprawę jakości w drużynie. Na dzisiaj przede wszystkim wzmacniana była obrona. W kolejnym sezonie w zespole Xabiego Alonso występować będą Dean Huijsen czy Trent Alexander-Arnold. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, kto jeszcze może wzmocnić drużynę.

Źródło podało, że wciąż priorytetami dla ekipy z La Liga są lewy obrońca i środkowy pomocnik. W związku z tym wciąż jest plan, aby Real został wzmocniony przez Alvaro Carrerasa z Benfiki Lizbona. To wychowanek Królewskich. W każdym razie transakcja z udziałem piłkarza jest bardziej skomplikowana, niż się spodziewano. Portugalski klub oczekuje gracza w wysokości 50 milionów euro. Przedstawiciele portugalskiej ekipy jednocześnie nie chcą pozwolić zawodnikowi przed Klubowymi Mistrzostwami Świata.

Drugim kandydatem do gry w Realu ma być natomiast Martin Zubimendi. Co prawda piłkarz był ostatnio łączony przez media z przeprowadzką do Arsenalu. W każdym razie zawodnik i Real Sociedad nic nie potwierdzili. Tym samym ekipa z Madrytu wciąż liczy, że będzie w stanie pozyskać gracza.

Królewscy sezon już co prawda zakończyli. Niemniej w drugiej połowie czerwca stołeczna ekipa będzie brała udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. W fazie grupowej Real zmierzy z Al-Hilal, Pachuca czy FC Salzburg.

