Real może zatrzymać weterana! Nowy kontrakt coraz bliżej

Dani Carvajal prawdopodobnie pozostanie w klubie na dłużej. Według AS hiszpański obrońca jest bardzo blisko przedłużenia wygasającej umowy z Realem Madryt.

Real Madryt może zatrzymać kapitana. Dani Carvajal ma dostać nowy kontrakt

Dani Carvajal wrócił ostatnio do gry po kontuzji, jednak obrońca Realu Madryt rozegrał w styczniu zaledwie kilkadziesiąt minut. W związku z tym jego sytuacja sportowa budzi wątpliwości. Mimo to 34-latek wciąż może liczyć na zaufanie działaczy Los Blancos. Kapitan zespołu ma ogromne znaczenie w szatni, dlatego klub ma do tej sprawy inne podejście.

Kontrakt Hiszpana wygasa pod koniec czerwca bieżącego roku, jednak wiele wskazuje na to, że zostanie on przedłużony. Może to być wyjątek od klubowej strategii dotyczącej weteranów, takich jak np. David Alaba, który jest na wylocie z Realu. Choć wiek i urazy działają na niekorzyść Carvajala, to przemawiają za nim doświadczenie i autorytet. Dlatego rozmowy zmierzają w pozytywnym kierunku.

Z nawet Trentem Alexandrem-Arnoldem, Real Madryt potrzebuje solidnego prawego obrońcy. Anglik także zmaga się z kontuzjami. Carvajal może więc dostać szansę od Alvaro Arbeloi, żeby udowodnić swoją wartość.

Statystyki w tym sezonie nie są imponujące, ale gigant patrzy także na jego rolę poza boiskiem. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpan pozostanie na Santiago Bernabeu na kolejny rok.

