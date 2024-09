Real mocno liczy na transfer z udziałem supergwiazdy

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez priorytetowo ma traktować transfer Jamala Musiali

Real Madryt niewykluczone, że w przyszłym roku najczęściej będzie utrzymywać kontakty z przedstawicielami Bayernu Monachium. Wpływ na taki obrót wydarzeń może mieć to, że na radarze Los Blancos znajduje się Jamal Musiala. Zwolennikiem tego typu transferu według doniesień Fichajes.net ma być prezydent Realu Florentino Perez.

Ofensywny pomocnik ma co prawda zaledwie 21 lat. Mimo wszystko już ma na swoim koncie 168 spotkań w ekipie z Allianz Arena. Ponadto zdobył 79 bramek. Musiala jednocześnie przykuł uwagę największych europejskich gigantów, na czele z Realem. Dużym wyzwaniem dla klubów zainteresowanych pozyskaniem piłkarza jest jednak to, że kontrakt Niemca z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Musiala to bez wątpienia jedna z gwiazd Bawarczyków. Zawodnik w ekipie z Monachium w wyjściowym składzie zadebiutował, mając zaledwie 17 lat. Mocną stroną piłkarza jest przede wszystkim to, że jest niezwykle wszechstronny, mogąc sobie poradzić w grze na kilku pozycjach. To sprawia, że sternik Los Blancos marzy o sfinalizowaniu transakcji z udziałem reprezentanta Niemiec.

Monachijski klub może natomiast sporo zarobić na ewentualnym transferze. Już dzisiaj rynkowa wartość Musiali kształtuje się w wysokości 130 milionów euro. Niemniej wciąż rośnie, a wpływ na to mają nie tylko udane występy w Bayernie, ale też w reprezentacji Niemiec. W drużynie narodowej zawodnik rozegrał już 36 meczów.

