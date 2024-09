fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Frenkie De Jong znalazł się na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt niewykluczone, że skusi się niebawem na ruch transferowy, który może wzburzyć pewną część Hiszpanii. Na celowniku giganta La Liga znalazł się Frenkie De Jong, reprezentujący aktualnie barwy FC Barcelony. Wieści w sprawie przekazał serwis Real Madrid Exclusive.

Holenderski pomocnik ma umowę ważną z klubem z Camp Nou do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem pojawiły się głosy, że w związku z tym, że negocjacje związane z ewentualnym przedłużeniem umowy z piłkarzem nie idą w dobra stronę, to zawodnikiem może się zainteresować Real.

To może być przytyczek w nos dla Barcelony

Ewentualna transakcja z udziałem reprezentanta Holandii do zespołu Carlo Ancelottiego mogłaby być nie tylko ciekawym wzmocnieniem Realu, ale również możliwością do szyderstw dla fanów Królewskich. Madrycka ekipa, dążąc do utrzymania się na pozycji europejskiego hegemona, pozyskałaby gracza od swojego głównego rywala w lidze hiszpańskiej. To może być realne w najbliższych kilku miesiącach, przekonuje źródło.

De Jong aktualnie jest wyłączony z gry z powodu kontuzji. Na dzisiaj nie wiadomo, kiedy Holender wróci na boisko. Piłkarz trafił do Barcy latem 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 70 milionów euro. Jak dotąd 27-latek wystąpił łącznie w 151. spotkaniach w La Liga, notując w nich 12 trafień i 13 asyst.

