Real Madryt znalazł alternatywę dla Daviesa. Gwiazdor chce transferu

Sportimage Ltd / ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies i Florentino Perez

Real Madryt rozważy wielki powrót? Idealna alternatywa dla Daviesa

Real Madryt w ostatnich miesiącach pracował nad pozyskaniem Alphonso Daviesa, ale ostatecznie Kanadyjczyk zdecydował się na pozostanie w Bayernie Monachium. To postawiło Królewskich w niekomfortowej sytuacji, bo pozycja lewego obrońcy wymaga dość pilnej poprawy. Na ten moment Ferland Mendy nie gwarantuje odpowiedniej regularności, a Fran Garcia pomimo wielkiego zaangażowania wyraźnie odstaje umiejętnościami od reszty zespołu.

Mogłoby się wydawać, że Real pogodził się z sytuacją i pozostawi temat pozyskania lewego defensora. Natomiast niespodziewanie pojawiła się okazja sprowadzenia piłkarza światowej klasy. Konkretnie mowa o Theo Hernandezie, który jest coraz bliżej odejścia z Milanu.

Na Francuza spadła ogromna krytyka po przegranym meczu Ligi Mistrzów z Feyenoordem, co znacząco przybliża go do zmiany klubu. Hernandez wyleciał z boiska w absurdalny sposób, otrzymując drugą żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. Serwis Real Madrid Confidencial uznał, że jest to idealna okazja, aby zakontraktować zawodnika o świetnych umiejętnościach, który już dobrze zna klub.

Theo Hernandez w latach 2017-2019 nie miał szans w rywalizacji z Marcelo. W związku z tym odszedł z klubu, aby rozwijać swoją karierę. Teraz jako ukształtowany zawodnik może rozwiązać problem Królewskich w defensywie i według doniesień byłby chętny na powrót na Santiago Bernabeu.