Real Madryt zesłał piłkarza do rezerw. Ma odejść z klubu

Real Madryt postanowił definitywnie rozstać się z jednym z piłkarzy. Jak poinformował Mario Cortegana z The Athletic, zawodnik został skierowany na treningi do drugiego zespołu.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt szuka rozwiązania dla Reiniera

Real Madryt zdecydował się na znaczący krok wobec Reiniera Jesusa, kierując go do zespołu rezerw. Ten ruch jest sygnałem, że przyszłość Brazylijczyka w klubie została ostatecznie przesądzona. Brazylijczyk trafił do klubu w 2020 roku za 30 milionów euro, lecz nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole. Przez lata był wypożyczany do różnych drużyn, ale tam również nie uwolnił swojego potencjału.

23-letni pomocnik wciąż pozostaje na celowniku klubów z Brazylii, w tym jego macierzystego Flamengo. Real Madryt ma w najbliższym czasie odbyć rozmowy z Reinierem na temat jego przyszłości, bo nie liczy na niego nawet Alvaro Arbeloa, trener Castilli.

Reinier jako 17-latek zadebiutował w seniorskim zespole Flamengo i uważano go za ogromny talent. Po przenosinach do Madrytu miał epizodyczne występy w Castilli, a potem był wypożyczany do Borussii Dortmund, Girony, Frosinone oraz Granady. W tych klubach starał się pokazać swoje umiejętności, ale koniec końców nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego zespołu Realu.

Brazylijczyk ma kontrakt z Realem Madryt do 2026 roku, ale prawdopodobnie zostanie on rozwiązany. Piłkarz, który zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio z Brazylią, poszukuje nowego klubu, gdzie mógłby kontynuować swoją karierę i przede wszystkim regularnie grać. Decyzja o jego przyszłości może zapaść w najbliższych tygodniach.