Real Madryt zdecydował ws. Alonso po porażce z Barceloną

Real Madryt nie zwolni Xabiego Alonso. Hiszpan pozostanie na stanowisku, mimo porażki z Barceloną. "AS" informuje, co musi się stać, aby nie doszło do zmiany trenera.

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso pozostanie trenerem Realu

Real Madryt na przestrzeni ostatnich miesięcy przechodził przez różne kryzysy, a posada Xabiego Alonso była tematem wielu dyskusji w gabinetach. W pewnym momencie wydawało się, że Hiszpan straci pracę, ale ostatnim okresem nieco się obronił. Media sugerowały, że kluczowy dla jego losów może być niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii. Królewscy po zaciętym spotkaniu przegrali z Barceloną 2-3.

Mimo porażki w El Clasico, Alonso pozostanie na stanowisku szkoleniowca Realu Madryt. „AS” ujawnia, że klub dalej wierzy w projekt pod jego wodzą i nie będzie podejmować pochopnej decyzji. Od kilku dni dobiegają także pozytywne sygnały z szatni, jakoby piłkarze w pełni wspierali swojego trenera i nie chcieli jego odejścia.

Alonso będzie kontynuował pracę na Santiago Bernabeu. Jego posada wciąż jest zagrożona, ale do zmiany póki co nie dojdzie. Były opiekun Bayeru Leverkusen otrzymał za to szereg wytycznych, do których musi się dostosować. Władze oczekują, że ten dokona istotnych zmian, które pozytywnie wpłyną na kwestie fizyczne i pozwolą ograniczyć problemy zdrowotne zawodników. W zasadzie od początku sezonu Real mierzy się z szeregiem kontuzji, co było widać również przy okazji rywalizacji z Barceloną. Alonso nie mógł od pierwszej minuty skorzystać z Kyliana Mbappe, a w linii obrony występował chociażby Aurelien Tchouameni.