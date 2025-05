Real Madryt na zakupach w Leverkusen. Xabi Alonso zna go doskonale

Shams Amini / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Piero Hincapie w kręgu zainteresowań Realu Madryt

Real Madryt dość wcześnie rozpoczął działania na rynku transferowym. Letnie okno nie zdążyło się otworzyć, a Królewscy zagwarantowali sobie już dwa wzmocnienia. Pierwszym z nich jest stoper Bournemouth – Dean Huijsen. Z kolei drugi piłkarz, który przeniesie się do Hiszpanii to Trent Alexander-Arnold. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec jeśli chodzi o transfery obrońców.

Na listę życzeń trafiło kolejne nazwisko. Tym razem w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się Piero Hincapie. Reprezentant Ekwadoru broni barw Bayeru Leverkusen, gdzie w ostatnich latach współpracował z Xabim Alonso. Niewykluczone, że ich drogi znowu się skrzyżują. Hiszpan od nowego sezonu będzie pełnił obowiązki trenera zespołu Los Blancos.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji portalu El Chiringuito TV wynika, że Hincapie przebywa w Madrycie. Co prawda ma to być wizyta prywatna związana z urlopem, lecz dziennikarze nie wykluczają, że w trakcie może dojść do spotkania z przedstawicielami klubu. Jakiś czas temu agent piłkarza otwarcie zapowiedział, że przyszedł czas, aby zmienić otoczenie i poszukać nowych wyzwań.

W transferze Hincapie dużą rolę może odegrać Xabi Alonso. Ich współpraca w Leverkusen układała się bardzo dobrze, a obaj panowie darzą się wzajemnym szacunkiem. Ekwadorczyk byłby idealnym uzupełnieniem składu dla nowego trenera Realu Madryt.

Hincapie trafił do Bayeru Leverkusen latem 2021 roku z CA Talleres. Łącznie w koszulce Aptekarzy rozegrał 164 mecze. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro.