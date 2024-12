Real Madryt ma na oku defensora. Zaskakująca opcja Źródło: SPORT / Forbes Kacper Karpowicz Real Madryt już w styczniowym okienku transferowym chce wzmocnić defensywę. Na celowniku Królewskich znalazł się ich wychowanek, Rafa Marin, który obecnie występuje w SSC Napoli - donosi "SPORT".

ZUMA Press, Inc. / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez oraz Rafa Marin