Real Madryt rozgląda się w Premier League za wzmocnieniami. Jak się okazuje, jeden z tropów Królewskich prowadzi do Manchesteru City. Na ich celowniku znalazł się bowiem Nico O'Reilly - donosi "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Nico O’Reilly łączony z Realem Madryt

Real Madryt rozgrywa ciężki sezon. W letnim okienku transferowym Królewscy zaszaleli, ale wzmocnienia nie poszły w parze z wynikami. Hiszpański gigant ma problem z utrzymaniem wysokiej dyspozycji na dłuższą metę. W ostatnim meczu Los Blancos kompletnie zawiedli, przegrywając z Getafe 0:1. Florentino Perez i spółka już ostrzą sobie zęby na nadchodzące letnie okienko.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że z Realem Madryt jest łączony utalentowany Mateus Mane. Jak się okazuje, gracz Wolverhampton Wanderers nie jest jednym młodym piłkarzem z Premier League, który wpadł w oko Królewskim. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że Hiszpanie patrzą w kierunku Manchesteru City. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Nico O’Reilly.

Transfer młodego Anglika będzie jednak trudny do zrealizowania. Manchester City nie jest skory do rozstania, ponieważ buduje przyszłość wokół swojego wychowanka. Real Madryt jednak potrafił nie takich piłkarzy przekonywać do przeprowadzki. Czas pokaże, czy finalnie uda im się sprowadzić utalentowanego 20-latka.

Nico O’Reilly w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Manchesteru City. Anglik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.