Real Madryt zamierza przeprowadzić niezwykle głośny transfer, Prosto z Paris Saint-Germain. Na celowniku drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso znalazł się Desire Doue - przekazuje "Fichajes".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Desire Doue na celowniku Realu Madryt

Real Madryt od początku sezonu prezentuje wysoką formą. Florentino Perez wydał latem sporo pieniędzy na transfer i wzmocnienia od razu poszły w parze z wynikami. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso w trwającej kampanii zaliczyła w zasadzie jedną wpadkę. I to w derbach. Królewscy zostali bowiem rozgromieni przez Atletico Madryt rezultatem 2:5.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Real Madryt może przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Prosto od triumfatora minionej edycji Ligi Mistrzów. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Desire Doue z Paris Saint-Germain. Wicemistrzowie Hiszpanii mają specjalny plan na pozyskanie młodego Francuza.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt jest gotowy poświęcić Brahima Diaza oraz Rodrygo, aby sfinalizować transfer Desire Doue. Odejście tej dwójki zawodników pomoże klubowi uzbierać fundusze na przeprowadzkę Francuza. W obozie Królewskich wierzą, że 20-latek może stworzyć wybitne trio z Kylianem Mbappe oraz Viniciusem Juniorem.

Desire Doue reprezentuje barwy Paris Saint-Germain od sierpnia zeszłego roku. Dotychczas francuski skrzydłowy rozegrał 65 spotkań w barwach paryskiej drużyny. W tym czasie 20-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 16 trafień, a także 17 asyst.