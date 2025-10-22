Real Madryt wyłoży 30 milionów za obrońcę. Perez powiedział tak

Real Madryt zamierza złożyć ofertę w wysokości 30 milionów euro za obrońcę Crystal Palace. Marc Guehi w styczniu ma dołączyć do hiszpańskiego giganta. Zgodę na transfer dał Florentino Perez.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Marc Guehi bohaterem dużego transferu?! Real Madryt jest gotowy

Real Madryt, choć latem sprowadził do klubu trzech nowych obrońców, to nie skończył przebudowy defensywy. Po zakończeniu sezonu z drużyną pożegna się David Alaba. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość Antonio Rudigera i Raula Asencio. W związku z tym Królewscy szukają sposobu, aby znaleźć potencjalnych następców. W grę wchodzi transfer prosto z Premier League.

Na celowniku madrytczyków od dawna jest Marc Guehi. Anglik miał zmienić barwy w ostatnie lato, lecz na ostatniej prostej upadła transakcja do Liverpoolu. Z tego powodu stoper został w Crystal Palace, gdzie ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku.

Wszystko wskazuje na to, że 25-latek nie podpisze nowej umowy. W ten sposób od stycznia będzie mógł negocjować z dowolnym klubem. Jak podaje Defensa Central, wyścig o Anglika chce wygrać Real Madryt, który zamiast myśleć o transferze bezgotówkowym w lipcu, zamierza wyłożyć na stół gotówkę w styczniu. Los Blancos mają złożyć ofertę opiewającą na 30 milionów euro.

Ma to na celu zniechęcić inne zainteresowane kluby. W kontekście przyszłości reprezentanta Anglii wciąż wymienia się Liverpool. Pojawiają się także doniesienia o możliwym transferze do Manchesteru United. Guehi jest piłkarzem Orłów od 2021 roku. W tym czasie zagrał dla drużyny z Selhurst Park w 168 meczach. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii i Tarczy Wspólnoty.