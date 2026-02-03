Real Madryt wyczekuje na decyzję wielkiej gwiazdy PSG

Real Madryt musi latem wzmocnić środek pola. Idealnym kandydatem dalej jest Vitinha, ale PSG zbyt łatwo na transfer się nie zgodzi. Cadena SER ujawnia ustalenia między gwiazdą a paryskim klubem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real czeka na decyzję Vitinhi. PSG straci gwiazdę?

Real Madryt tej zimy nie przeprowadził ani jednego transferu. Mimo wyraźnych problemów kadrowych i braków na niektórych pozycjach, klub pozostał wierny swoim założeniom. Planuje natomiast konkretne wzmocnienia pod kątem letniego okienka, które zapowiada się bardzo interesująco. Na Santiago Bernabeu ma trafić przynajmniej jeden środkowy pomocnik. Klub zamierza ściągnąć gracza z najwyższej półki, który okaże się docelowym następcą Toniego Kroosa.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Real był łączony z wieloma kandydatami. Wymarzonym transferem pozostaje Vitinha, który od dawna utrzymuje bardzo wysoki poziom w Paris Saint-Germain. Gdy klub sięgał po Ligę Mistrzów, dla wielu kibiców to on był wówczas najlepszym piłkarzem na świecie. Styl gry Portugalczyka idealnie pasuje do potrzeb Królewskich, którym brakuje w drugiej linii kreatywności.

Sfinalizowanie takiej operacji latem wymaga jednak ogromnego wysiłku ze strony klubu oraz samego zawodnika. Cadena SER ujawnia ustalenia między Vitinhą a Paris Saint-Germain. Okazuje się, że taki transfer będzie możliwy, o ile sam Portugalczyk wykona pierwszy ruch i zasygnalizuje chęć przenosin na Santiago Bernabeu. Królewscy musieliby wyłożyć około 100 milionów euro, aby paryżanie zgodzili się na jego sprzedaż.

Vitinha gra dla PSG od 2022 roku. W tym czasie sięgnął po trzy mistrzostwa Francji oraz Ligę Mistrzów.