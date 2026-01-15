Real Madryt wybrał gwiazdę PSG. Szykuje 150 mln euro na transfer!

10:56, 15. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt planuje potężne uderzenie na rynku transferowym. Według informacji z Hiszpanii Królewscy są gotowi wyłożyć aż 150 milionów euro, aby sprowadzić jedną z największych gwiazd PSG.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Joao Neves celem Realu Madryt

Środek pola Realu Madryt wciąż pozostawia wiele do życzenia po odejściach Kroosa i Modricia. Brak wyraźnego lidera w rozegraniu coraz częściej rzuca się w oczy. Z tego powodu władze klubu zwróciły uwagę na Joao Nevesa z PSG.

Portugalczyk mimo zaledwie 21 lat uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych pomocników młodego pokolenia. W PSG stał się kluczową postacią zespołu Luisa Enrique, odpowiadając zarówno za organizację gry, jak i zabezpieczenie defensywy.

Portugalczyk ma na koncie już 76 oficjalnych występów w barwach paryskiego klubu, w których zdobył 13 bramek i zanotował 12 asyst. Jego dojrzałość, umiejętność gry pod presją oraz świetne czytanie gry sprawiły, że w Valdebebas uznano go za brakujący element układanki. Neves miałby idealnie uzupełnić takich zawodników jak Jude Bellingham, Eduardo Camavinga czy Federico Valverde.

Problemem pozostaje cena. PSG nie zamierza negocjować i oczekuje pełnej kwoty odstępnego, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 2029 roku. Real Madryt jest jednak gotów na taki wydatek, traktując transfer jako inwestycję na długie lata i fundament nowego projektu sportowego. Jeśli operacja dojdzie do skutku, będzie to jedno z największych wydarzeń letniego okna transferowego w Europie.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez może odejść z Chelsea. Na stole 140 milionów euro
Jose Mourinho
Mourinho poprosił o transfery. Tylko wtedy obejmie Real Madryt
Alvaro Arbeloa
Real Madryt rozpoczął rozmowy z trenerami. Wiadomo, co z Arbeloą