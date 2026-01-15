Real Madryt wybrał gwiazdę PSG. Szykuje 150 mln euro na transfer!

Real Madryt planuje potężne uderzenie na rynku transferowym. Według informacji z Hiszpanii Królewscy są gotowi wyłożyć aż 150 milionów euro, aby sprowadzić jedną z największych gwiazd PSG.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Joao Neves celem Realu Madryt

Środek pola Realu Madryt wciąż pozostawia wiele do życzenia po odejściach Kroosa i Modricia. Brak wyraźnego lidera w rozegraniu coraz częściej rzuca się w oczy. Z tego powodu władze klubu zwróciły uwagę na Joao Nevesa z PSG.

Portugalczyk mimo zaledwie 21 lat uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych pomocników młodego pokolenia. W PSG stał się kluczową postacią zespołu Luisa Enrique, odpowiadając zarówno za organizację gry, jak i zabezpieczenie defensywy.

Portugalczyk ma na koncie już 76 oficjalnych występów w barwach paryskiego klubu, w których zdobył 13 bramek i zanotował 12 asyst. Jego dojrzałość, umiejętność gry pod presją oraz świetne czytanie gry sprawiły, że w Valdebebas uznano go za brakujący element układanki. Neves miałby idealnie uzupełnić takich zawodników jak Jude Bellingham, Eduardo Camavinga czy Federico Valverde.

Problemem pozostaje cena. PSG nie zamierza negocjować i oczekuje pełnej kwoty odstępnego, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 2029 roku. Real Madryt jest jednak gotów na taki wydatek, traktując transfer jako inwestycję na długie lata i fundament nowego projektu sportowego. Jeśli operacja dojdzie do skutku, będzie to jedno z największych wydarzeń letniego okna transferowego w Europie.