Vinicius Junior na zakręcie? Kibice wydali werdykt

Vinicius Junior nie może być pewny swojej przyszłości w Realu Madryt. Ciekawe głosowanie na ten temat przeprowadzono natomiast w internetowym wydaniu dziennika "AS".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Interesujące wyniki sondy dotyczącej przyszłości Viniciusa Juniora

Vinicius Junior trafił do Realu Madryt w 2018 roku. Jego aktualna umowa z gigantem La Liga obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Mimo to nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Brazylijczyka. Tymczasem interesujące wyniki przyniosła ostatnio sonda przeprowadzona na portalu dziennika „AS”.

Czytelnicy hiszpańskiego medium zostali zapytani, czy Real powinien przedłużyć kontrakt z Viniciusem. Aż 72 procent uczestników głosowania opowiedziało się przeciwko dalszemu wiązaniu się z reprezentantem Brazylii.

Sam zawodnik natomiast jest chętny do podpisania nowej umowy. Stawia jednak konkretne warunki. Według medialnych doniesień, Vinicius oczekuje, że stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie. Aktualnie najwyższe wynagrodzenie w drużynie otrzymuje Kylian Mbappe, który dołączył do Królewskich latem 2024 roku.

Vinicius Junior ma za sobą występ na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie rozegrał sześć spotkań, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. W całym sezonie 2024/2025 wystąpił łącznie w 58 meczach, strzelając 22 gole i dokładając 19 asyst.

Obecna rynkowa wartość zawodnika wynosi 170 milionów euro. W ostatnich tygodniach media informowały o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, które rzekomo byłyby skłonne wyłożyć nawet 300 milionów euro na transfer piłkarza.

