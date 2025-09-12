fot. News Images LTD Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland następcą Lewandowskiego? Barcelona obserwuje sytuację

Barcelona przygotowuje się do rozstania z Robertem Lewandowskim, które nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym roku. Wówczas wygaśnie jego umowa, a szanse na przedłużenie są niewielkie. Polski napastnik ma już 37 lat i wyraźnie trudniej mu utrzymać najwyższą formę fizyczną. W tym sezonie wchodził na boisko tylko z ławki rezerwowych, choć ma to związek z urazem, którego nabawił się jeszcze podczas przygotowań. Nie ulega jednak wątpliwościom, że na dłuższą metę Blaugrana potrzebuje snajpera, który zapewni regularność i stanie się docelowym następcą Lewandowskiego.

Marzeniem Barcelony jest hitowy transfer Erlinga Haalanda. Bacznie obserwuje jego sytuację, choć ma świadomość, że przeprowadzenie tak kosztownej operacji jest szalenie trudnym zadaniem, zwłaszcza w obliczu jej sytuacji finansowej. Manchester City może zażyczyć sobie za norweskiego gwiazdora nawet 150 milionów euro. Co więcej, oprócz Dumy Katalonii, na liście życzeń mają go też inni giganci, w tym Real Madryt oraz Paris Saint-Germain.

Na ten moment Haaland nie dąży do opuszczenia Etihad Stadium, ale może się to zmienić, jeśli Manchester City rozegra kolejny rozczarowujący sezon. Oczekuje on walki o najwyższe cele, ale trudno przewidzieć, czy zespół Obywateli po przebudowie jest już na to gotowy.

Jeśli Haaland poprosi o transfer, Pep Guardiola nie będzie stawał mu na przeszkodzie. Wielokrotnie powtarzał, że pozwoli odejść każdemu zawodnikowi, który nie chce już grać dla jego drużyny. Dotyczy to również największej gwiazdy.